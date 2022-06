Lo showroom Fashion For Floors, sul Boulevard des Moulins, ospita un’eccezionale collaborazione tra la Maison Frey e un’altra grande famiglia del Principato.

Due tradizioni di famiglia che si intrecciano. Da una parte la famiglia Moghadam, nota nel Principato per i suoi splenditi tappeti, dall’altra la famiglia Frey, rinomata per i tessuti d’arredo.

Non è quindi un caso che Kamyar Moghadam e Pierre Frey abbiano deciso di collaborare ed esporre il frutto unico di questa collaborazione presso Fashion For Floors, al 39 di Boulevard des Moulins.

Splendidi tappeti, tessuti e carte da parati, accomunati dal gusto per la qualità e la cura dei dettagli, si dividono ora lo spazio del punto vendita con mobili confortevoli realizzati su misura in Francia.

© Alain Duprat

LEGGI ANCHE: Alexander Moghadam, il principe dei tappeti iraniani a Monaco

“Anche se la Maison ha quasi 90 anni, per noi è una nuova avventura”, commenta Pierre Frey. “Abbiamo negozi in tutto il mondo, ma sono riservati ai professionisti. (…) Questa è la prima volta che siamo in uno showroom aperto al pubblico!”

Da Fashion For Floors potrete quindi scoprire le splendide sedute, soprattutto in lana o mohair. Pezzi unici ed eleganti, che, ciliegina sulla torta, sono pensati per durare nel tempo: “È spesso una peculiarità delle aziende di lusso a conduzione familiare, ma per noi quello che conta è realizzare mobili che durino nel tempo. Non vogliamo realizzare articoli che dovrete sostituire tra cinque anni, ma mobili con cui vivranno i membri della vostra famiglia e che verranno tramandati per una vita”, conclude Pierre Frey.