Une benne électrique est décorée du dessin vainqueur du concours Monacollecte, avec 22% des voix récoltées.

L’évènement solidaire Monacollecte avait été organisé les 25 et 26 février dernier par le Gouvernement Princier et la Société Monégasque d’Assainissement (SMA). Au cours de cet évènement, les élèves de classe de CM2 de la Principauté ont réalisé un total de 59 dessins. Ils étaient exposés au centre du village solidaire et les visiteurs pouvaient choisir leur favori.

Comme convenu, le dessin le plus populaire (22% des voix) vient d’être apposé sur la benne électrique de la SMA. Cette dernière a été dévoilée ce mardi sur le parvis de l’Ecole de Saint-Charles, en présence d’Isabelle Bonnal, Commissaire Général chargé de la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de Thierry Francart, Directeur Général de la SMA et de Laurence Marty, représentant la Direction de l’Aménagement Urbain.

Julia, élève de CE2, est la grande gagnante de cette édition. Sur son dessin, on voit la Terre, mêlée au symbole du tri, à côté d’une poubelle jaune pleine de déchets recyclables. En légende : « Recycler, c’est trop stylé ».

Isabelle Bonnal a d’ailleurs rappelé l’importance du tri et de la valorisation des déchets, pour atteindre l’objectif environnemental fixé par le Prince Albert II : « En 2050, le mot « déchet » a disparu de notre vocabulaire et les inutiles des uns, deviennent les ressources des autres. »

Monacollecte a permis de récolter 9,7 tonnes de dons à destination des associations et 3,9 tonnes de déchets, traités par la SMA, et de réunir 3 000 visiteurs et 140 participants.