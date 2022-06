L’accord a été trouvé. Lewis Hamilton produira un film dans lequel jouera Brad Pitt.

Sans surprises, le film sera à propos de la Formule 1. Le synopsis serait le suivant : un pilote vétéran, à priori joué par Brad Pitt, sortirait de sa retraite pour aider un jeune pilote et gagner une dernière fois sur la piste. A noter quel le film serait réalisé par Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun.

En conférence de presse au Grand Prix d’Azerbaïdjan, Lewis Hamilton a évoqué le projet : « Nous voulons montrer à quel point ce sport est génial, non seulement pour les néophytes mais aussi pour maintenir l’héritage de l’esprit de la course. Dans ce projet, ma responsabilité réside dans le fait de m’assurer que l’équipe d’acteurs et les techniciens proviennent de la diversité. »

Pour le moment, Lewis Hamilton se concentre particulièrement sur le documentaire retraçant son histoire. C’est un projet de longue date, qui sortira sur Apple TV+. Après sa sortie, peut-être aurons-nous plus d’informations au sujet de ce second film…