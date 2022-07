L’international suisse (25 ans) s’est officiellement engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club du Rocher. Un renfort de choix pour l’attaque monégasque.

Après Takumi Minamino, l’AS Monaco enregistre un deuxième renfort dans le secteur offensif. Annoncée depuis plusieurs jours, la venue de Breel Embolo a été officialisée ce vendredi soir par le club.

Formé au FC Bâle et lancé dans le grand bain à seulement 17 ans, l’attaquant international suisse (56 sélections, 9 buts) a disputé deux saisons chez les professionnels avec le plus grand club du pays, avant de rejoindre la Bundesliga.

À Schalke 04 (2016-2019) puis au Borussia Mönchengladbach (2019-2022), Breel Embolo a notamment découvert la Ligue des champions, tout en s’affirmant comme l’un des piliers de la Nati, où il a été un titulaire indiscutable lors de l’Euro 2020. La saison dernière, le natif de Yaoundé (Cameroun) a inscrit 14 buts et délivré 6 passes décisives en 36 rencontres.

Un profil complémentaire en attaque

« Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco et de m’inscrire dans ce magnifique projet, a-t-il déclaré. Je remercie les dirigeants de m’offrir l’opportunité de découvrir un aussi grand club. J’ai la volonté de m’intégrer le plus rapidement et d’apporter mes qualités à l’effectif. J’ai hâte de découvrir la Ligue 1, un championnat dont le niveau ne cesse d’évoluer. »

Aux côtés de Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Myron Boadu, Gelson Martins, Krépin Diatta ou encore Takumi Minamino dans le secteur offensif, la nouvelle recrue monégasque apportera sa vitesse et sa percussion.

« Son profil apporte un atout supplémentaire parmi nos options offensives et ajoute plus de profondeur à l’équipe afin d’aborder dans les meilleures conditions le calendrier chargé qui nous attend, a confié Paul Mitchell, directeur sportif de l’ASM. Son statut de joueur international et sa participation à des grands rendez-vous comme la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe lui confèrent une expérience qui nous sera assurément précieuse. »