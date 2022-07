Un tout nouveau lieu de vie à l’est de la Principauté.

En début d’année, la Principauté lançait un appel à candidatures pour l’attribution des nouveaux logements construits dans les tours Testimonio II et II bis. Depuis la commission qui s’est réunie le 14 juin, les futurs locataires connaissent leur futur appartement, pour ceux qui ont eu la chance d’être sélectionnés.

Les travaux d’aménagement des appartements sont toujours en cours mais ils devraient finir d’ici cinq mois pour que les nouveaux locataires emménagent courant novembre.

Au total, ce sont 348 appartements qui ont été mis sur le marché des logements domaniaux. Ce n’est pas seulement une tour de logements, un parking de 1100 places, une crèche et de nouveaux locaux pour l’International School of Monaco ont été construits, dans le même temps.

Selon Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement et Ministre des Finances et de l’Économie, à partir du 14ème étage, les appartements disposent « d’une vue mer, imprenable et à 360 degrés. » Ce que confirme un futur locataire en visite : « Agréablement surpris de la vue, on attend ça avec grande impatience. »

De nouveaux logements domaniaux bientôt attribués

Cette attribution de logements s’inscrit dans le plan national logement voté en 2018. D’ailleurs, encore 800 appartements devraient être livrés jusqu’au premier trimestre 2024.

Par exemple, la Villa Carmelha et Grand Ida devraient voir le jour dans les prochaines années entre 2023 et 2024.

En ce qui concerne la tour Testimonio II bis, la commission pour l’attribution des logements se réunira dans le premier trimestre 2023 et les deux tours devraient être renommées prochainement.