Le club du Rocher a officialisé l’arrivée de sa cinquième recrue en la personne de Matthew Strazel (1m82, 19 ans), international espoir français qui arrive en provenance de l’ASVEL pour les trois prochaines saisons.

La Roca Team continue son mercato de folie. Après Elie Okobo, Jordan Loyd, John Brown et Jaron Blossomgame, c’est au tour de Matthew Strazel de rejoindre la Principauté.

Un nouveau gros coup pour l’AS Monaco Basket, qui complète sa ligne d’arrière, déjà composée de Mike James, Elie Okobo et Jordan Loyd. Alors qu’il devait initialement se présenter à la draft NBA 2022, le meneur de jeu a finalement retiré son nom.

Un meneur à fort potentiel

Cadre de l’équipe de France espoir avec qui il dispute actuellement l’Euro U20, Matthew Strazel est un joueur à fort potentiel, qui vient de décrocher le titre de champion de France avec l’ASVEL et qui tournait à 5,8 points et 2,6 passes décisives de moyenne en championnat (3,4 points, 1,4 passes en Euroligue).

Adroit à trois points, le natif Bourg-la-Reine est aussi un excellent défenseur, comme il l’a prouvé la saison dernière en faisant face aux meilleurs joueurs d’Euroligue. Un profil qui colle aux attentes du club, à savoir recruter des joueurs formés localement de haut niveau, comme nous le confiait Oleksiy Yefimov, directeur exécutif du club.

« J’ai envie de continuer à engranger de l’expérience, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Découvrir une nouvelle équipe avec de plus grosses ambitions en Euroleague, ça ne peut que me forger encore un peu plus. Et tout faire pour remporter le titre, cette fois avec la Roca Team. »