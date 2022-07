L’AS Monaco Basket a officialisé l’arrivée pour une saison, plus une en option, de l’ailier fort américain Jaron Blossomgame (1,98m, 28 ans).

Après Elie Okobo, Jordan Loyd et John Brown, l’AS Monaco Basket frappe un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Comme annoncé il y a quelques jours, c’est au tour de Jaron Blossomgame de rejoindre les rangs du club du Rocher.

Capable d’évoluer au poste 3 et 4, le natif d’Alpharetta (comme un certain Jordan Loyd) arrive en provenance d’Ulm en Allemagne. La saison dernière, il a été élu dans la All-Eurocup First Team avec une moyenne de 16,2 points, 7,6 rebonds, 19,8 d’évaluation, le tout ponctué d’une réussite insolente à trois points (41,9%).

Un rapide passage en NBA

Drafté en 2017 à la 59e position par les San Antonio Spurs, il a principalement évolué en G-League au cours des trois premières saisons (127 matchs). Il a fait deux apparitions en NBA avec les Cleveland Cavaliers, avant de quitter les États-Unis pour rejoindre et le club d’Ironi Nahariya, en Israël, puis Ulm, en Allemagne.

Athlétique, rapide et adroit au shoot, Jaron Blossomgame était un profil suivi de près par Sasa Obradovic. « Avec les nouvelles signatures de ces derniers jours, on voit que le club a de très grandes ambitions, a-t-il confié sur le site officiel du club.

Je veux faire partie d’une équipe qui travaille sans relâche, d’un groupe qui prône la culture de la gagne, dans un environnement sain. De par mon profil assez polyvalent, je pense que ça va coordonner avec ce que Sasa Obradovic veut mettre en place et sa philosophie du basket. »