C’est le début de l’opération « Monaco Zéro Mégot » pour la saison estivale 2022.

Cet été encore, la Principauté s’engage dans la lutte contre la pollution. En partenariat avec la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) et la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC), la Mairie de Monaco développe des solutions pour réduire les déchets.

Depuis l’an dernier, les plages de la Principauté sont devenues non-fumeur pendant la saison estivale. Pour aller plus loin et protéger le littoral et le milieu marin, une campagne de sensibilisation sur les méfaits des mégots et les déchets en général va être lancée dans toute la Principauté.

LIRE AUSSI : C’est à vous ! Vos avis sur les mégots de cigarettes, le « fléau du siècle »

Des agents vont se relayer pour distribuer des cendriers à des endroits stratégiques comme les abords des plages, le Solarium mais aussi tout Monaco-Ville. Évidemment, la sensibilisation et le dialogue permettront de faire prendre conscience les touristes et les habitants de la Principauté.

Pour compléter l’action mobile, des cendriers de poche seront aussi disponibles dans des endroits fixes comme les kiosques d’information, la boutique SMEG et les sites communaux (médiathèque, Stade Nautique Rainier III…).