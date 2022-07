Le 10 juillet, le Prince Albert II a passé une partie de sa journée dans la commune d’Ascros, anciennement liée à l’histoire des Grimaldi.

C’est la première visite officielle du Prince Albert II dans ce petit village situé à 1100 mètres d’altitude. Les liens entre Ascros et la Principauté remontent à la fin du 14ème siècle lorsque que le Comté de Nice revient à la Savoie, avec le soutien des Grimaldi de Beuil. L’administration des Grimaldi cesse au milieu du 17ème siècle mais ce lien perdure.

LIRE AUSSI : PHOTOS. Le Prince Albert II a terminé sa visite dans les Pouilles

Le Prince Albert II a d’abord été amené aux ruines du château Grimaldi, qui offrent maintenant un point de vue intégral sur la région. Rendez-vous à l’église de la commune ensuite pour une messe spéciale puis au sein de la seconde édition de la fête médiévale d’Ascros. Le prince a pu assister a de véritables affrontements de chevaliers, épées à la main, sur la place de la commune et s’est lui-même laissé tenté par l’expérience. Le Souverain a finalement été reconnu Citoyen d’Honneur de la commune. Entre temps, la plaque des sites historiques Grimaldi de Monaco a été dévoilée dans le village.

© Facebook / Dominique Estrosi Sassone

« Que d’émotion et beaucoup de plaisir. On a échangé sur les sujets de la commune puis on est parti jusqu’à l’international » se réjouit Vincent Giobergia, maire d’Ascros, au micro de Monaco Info.

LIRE AUSSI : Stands, spectacles et public : la place du Palais Princier aux couleurs des sites Grimaldi

Le village d’Ascros avait adhéré à l’association des Sites Historiques de Monaco en 2015. « C’est vraiment avec ces liens d’amitié anciens que je suis venu à Ascros aujourd’hui » a conclu le Prince Albert II au micro de Monaco Info.