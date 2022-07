Vous pouvez aussi tenter votre chance à la tombola pour tenter de gagner une Fiat 500 électrique.

Place au rock ! Cette année, le traditionnel Gala d’été de Fight Aids Monaco, Fondation de la Princesse Stéphanie, sera de retour le samedi 23 juillet et rendra hommage au groupe iconique Queen.

Le groupe danois Queen Machine montera sur la scène de la Salle des Etoiles, aux côtés de l’orchestre rock symphonique de Londres, pour faire revivre au public les plus grands tubes de Freddie Mercury.

Comme d’habitude, cet événement d’exception permettra en même temps de récolter des fonds pour aider et accompagner les personnes atteintes du VIH. Aussi, une grande tombola est organisée jusqu’au 20 juillet. A gagner ? Des lots de prestige, dont une Fiat 500 électrique, du Groupe Segond Automobile. Vous pouvez d’ailleurs l’admirer sur la Promenade Princesse Charlène.

LIRE AUSSI : MC Summer Concert revient avec une belle programmation en collaboration avec NRJ

© Fréderic Nebinger

Le ticket de tombola coûte 20 euros ; le tirage au sort aura lieu le 23 juillet pendant le Gala et sera retransmis en direct sur Instagram. Vous pouvez acheter votre billet et faire un don à l’association sur le site internet Hello Asso.

Et pour chanter en chœur We will rock you, Bohemian Rhapsody, We are the champions ou encore Don’t stop me now, rendez-vous le 23 juillet à la Salle des Etoiles, à 22h30 (ouverture des portes à 20 heures). Pensez à réserver en ligne, la place coûte 220 euros.