La société américaine Blade Air Mobility compte devenir le plus grand service de transport par hélicoptère en Europe et souhaiterait y apporter ses modèles d’avions verticaux, encore en développement.

La compagnie américaine Blade Air Mobility se développe en Europe. Spécialisée dans la mobilité urbaine et aérienne, l’entreprise est déjà bien implantée à New York, Vancouver et en Inde. Avec sa dernière acquisition, la firme américaine a signé des accords avec trois entreprises de transports en hélicoptères européen : Monacair, Héli Sécurité et une autre dont le nom n’a pas encore été dévoilé. Au total, ces trois entreprises ont généré 30 millions d’euros et ont transporté 125 000 voyageurs en 2019.

Ces acquisitions devraient permettre à la société américaine de devenir le plus grand service de passagers par hélicoptère en Europe. Monacair était déjà l’une des plus importantes. Fondée par Stefano Casiraghi, la compagnie organise pas moins de 50 allers-retours par jour entre l’aéroport Nice Côte D’Azur et Monaco, en plus de transporter le Prince Albert II, la Famille Princière et des membres du Gouvernement.

Des changements pour Monacair ?

Pour l’instant, l’acquisition de Monacair par Blade Air Mobility ne devrait pas avoir d’impact sur les hélicoptères de Monaco. En revanche, l’arrivée de la firme américaine en Principauté est un vrai pari sur l’avenir. En effet, à terme, Monaco devrait adopter l’Avion Vertical Electric (EVA). Un nouvel engin aérien silencieux et sans émission.

Alors que Monacair proposait principalement des vols entre l’aéroport Nice Côte d’Azur et Monaco, l’arrivée de Blade Air Mobility devrait aussi développer les liaisons aériennes avec d’autres héliports en Italie et dans le sud de la France.

Les accords prévoient également que le PDG actuel de Monacair, Damien Mazaudier, s’apprête à rejoindre l’équipe de direction de Blade Air Mobility.

« La puissante plateforme mondiale, la technologie et la marque de Blade, associées à la solide histoire opérationnelle de Monacair, à son activité de gestion d’avions, à son infrastructure stratégique et à la confiance de ses clients, constituent une combinaison imbattable qui amplifiera la mobilité aérienne urbaine en Europe. Au nom de la famille Casiraghi, nous soutenons pleinement […] le lancement européen des services commerciaux de Blade » a déclaré Marco Casiraghi, le cofondateur de Monacair.