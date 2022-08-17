Американская Blade Air Mobility рассчитывает стать самой крупной компанией по вертолетным перевозкам в Европе и планирует ввести в эксплуатацию свои модели самолетов вертикального взлета и посадки, которые сейчас находятся в разработке.

Американская компания Blade Air Mobility развивается в Европе. Ее специализация – городская и воздушная мобильность. Фирма уже зарекомендовала себя в Нью-Йорке, Ванкувере и Индии. Последнее достижение американской фирмы – подписание договоров с тремя европейскими компаниями-специалистами по вертолетным перевозкам: Monacair, Héli Sécurité и третьей, название которой пока не разглашается. В сумме эти компании за 2019 год принесли доход в 30 миллионов евро и перевезли 125 000 пассажиров.

Новые приобретения должны позволить американской компании стать крупнейшей фирмой по вертолетным перевозкам в Европе. Monacair и раньше была одним из лидеров. Компания, основанная Стефано Казираги (Stefano Casiraghi), ежедневно совершает не менее 50 перелетов туда-обратно между аэропортом Ницца-Лазурный Берег и Монако, а также перевозит Князя Альбера II, Княжескую семью и членов Правительства.

Ждут ли Monacair перемены?

На сегодняшний день приобретение Monacair компанией Blade Air Mobility, по-видимому, не повлияет на ситуацию с вертолетами в Монако. Но что касается будущего, то приход американской фирмы в Княжество — это огромный шаг в будущее. В результате в Монако должен будет появиться электрический самолет вертикального взлета и посадки (EVA), новое беззвучное воздушное судно без вредных выбросов в атмосферу.

Тогда как Monacair, главным образом, предлагало перелеты между аэропортом Ницца-Лазурный Берег и Монако, приход Blade Air Mobility должен расширить воздушное сообщение с другими вертолетными портами в Италии и на юге Франции.

Соглашениями предусмотрено также, что нынешний гендиректор Monacair, Дамьен Мазодье (Damien Mazaudier) войдет в совет директоров Blade Air Mobility.

«Благодаря сочетанию мощной мировой платформы и технологий Blade, с одной стороны, и солидной истории перевозок Monacair, ее деятельности по обслуживанию самолетов, стратегической инфраструктуре и доверию со стороны клиентов — с другой, этот непревзойденный союз укрепит городскую авиамобильность в Европе. От имени всей семьи Казираги мы выражаем всецелую поддержку […] запуску коммерческих услуг Blade в Европе», — заявил сооснователь Monacair Марко Казираги (Marco Casiraghi).