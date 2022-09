Des extraits du film Persona sont également projetés sur les murs, pour mettre en lumière le travail de l’artiste à travers le prisme du cinéma.

« Sweet is the Swamp with its Secrets », comprenez « La douceur est un marécage avec ses secrets ». Tel est le nom de la nouvelle exposition accueillie en ce moment par la galerie Hauser & Wirth. Une expo des œuvres de l’artiste américaine Roni Horn, qui propose une sélection de clichés et de sculptures.

Autoportraits, photos de célébrités, comme Isabelle Huppert, images capturées en Islande, où elle a séjourné pour ses études, ou clichés phalliques : l’exposition explore les termes du désir et de la sexualité.

« Si vous êtes intéressés par l’art et par le travail de Roni Horn, j’espère que cette exposition vous offrira une plongée dans son univers intérieur et même à l’intérieur du vôtre peut-être, pour comprendre comment le monde vous affecte. Cette exposition est une expérience qui vous permettra de voir comment vous sentez votre propre identité, votre sexualité », a commenté Jerry Gorovoy, commissaire de l’exposition, auprès de Monaco Info.

Aux œuvres de l’artiste, se juxtaposent six extraits du film Persona, réalisé par Ingmar Bergman en 1966, projetés sur les murs. L’idée est de mettre en lumière le travail de Roni Horn, à travers le prisme du cinéma. Le film sera d’ailleurs diffusé en intégralité lors d’une soirée au cours du mois d’octobre.

L’exposition restera en place jusqu’au 17 décembre prochain.

