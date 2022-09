Non solo opere: sui muri sono proiettati anche alcuni spezzoni del film Persona, per valorizzare il lavoro dell’artista grazie al cinema.

“Sweet is the Swamp with its Secrets”, ossia “Dolce è la palude con i suoi segreti”. Così si intitola la mostra ospitata in questo momento dalla galleria Hauser & Wirth, dedicata alle opere dell’artista americana Roni Horn, che propone una selezione di scatti e sculture.

Autoritratti, foto di celebrità come Isabelle Huppert, immagini scattate in Islanda dove ha trascorso qualche tempo durante gli studi, o scatti fallici: la mostra esplora i concetti del desiderio e della sessualità.

“Se siete interessati all’arte e al lavoro di Roni Horn, spero che questa mostra vi permetta di immergervi nel suo universo interiore e forse anche nel vostro, per capire l’impatto del mondo esterno su di voi. Questa mostra è un esperimento sulla percezione della propria identità e della propria sessualità” ha commentato Jerry Gorovoy, curatore della mostra, a Monaco Info.

LEGGI ANCHE: Stazione di Monaco: il Mediterraneo come non l’avete mai visto

Le opere dell’artista sono accompagnate da sei spezzoni del film Persona, diretto da Ingmar Bergman nel 1966. Le scene del film vengono proiettate sulle pareti per valorizzare il lavoro di Roni Horn sotto la lente del cinema. Il film sarà proiettato in versione integrale nel corso di un evento serale nel mese di ottobre.

La mostra è aperta fino al 17 dicembre prossimo.

Ulteriori informazioni: