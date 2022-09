« Terra di mare », c’est le nom de la nouvelle exposition inaugurée jeudi 22 septembre.

Monaco, Cap d’Ail, Roquebrune, Menton, Ventimiglia. Au loin parfois, la Corse… C’est une terre avec la Méditerranée comme ligne d’horizon qui défilera devant nos yeux ces deux prochains mois en gare de Monaco Monte-Carlo. Pour la 4ème fois consécutive depuis le début de l’année 2022, la station monégasque se transforme en un lieu d’exposition accessible à tous.

Le photographe autodidacte d’origine sicilienne Gilles Cappadoro a choisi de rendre hommage à la Méditerranée en renonçant à la couleur et en particulier au bleu, pour n’utiliser que le vert-de-gris. L’artiste a ainsi voulu mettre mettre l’accent sur l’aspect graphique des panoramas et le contraste entre l’ombre et la lumière.

Les 11 prises de vue seront accessibles aux milliers de voyageurs qui fréquentent chaque jour la gare de Monaco Monte-Carlo, sur l’espace donnant accès au parvis Sainte-Dévote, jusqu’au 18 novembre prochain. De quoi égayer un peu leur quotidien !

À propos de l’artiste…

Après avoir présenté une première série de photos au Château des terrasses de Cap d’Ail dans le cadre de l’exposition « Méditerranée » au début de cette année, puis au Monte-Carlo Business Center, Gilles Cappadoro vient de nouer un partenariat avec le Maybourne Riviera de Roquebrune-Cap-Martin pour la décoration photographique d’une partie de l’hôtel. Il travaille aussi sur un projet d’exposition de photos associées à des cartes postales, avec un musée azuréen.