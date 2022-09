300 enfants de Sospel, Breil-sur-Roya et Moulinet, de la maternelle à la sixième, pourront bénéficier de ce programme qui vise à leur apprendre la pratique de la natation et la sécurité dans l’eau.

Le 16 septembre dernier, la Fondation Princesse Charlène s’est rendue à Sospel, pour visiter les installations pédagogiques de la piscine de la commune, en présence de Gareth Wittstock, Secrétaire Général de la Fondation, Remi Besson, Membre du Comité Directeur de la Ligue Paca de la Fédération Française de Natation (FFN), ainsi que de Renaud Detoeuf et Martine Ferrero, adjoints au Maire de Sospel.

La Fondation, la ville de Sospel et la FFN se sont associées au cours du mois de septembre pour mettre en œuvre le projet « Sospel Natation Azur », dont l’objectif est d’enseigner la natation aux enfants de Sospel, de Breil-sur-Roya et de Moulinet via leur cursus scolaire.

Dès lors, 300 enfants, de la maternelle à la sixième, pourront bénéficier de ce projet et acquérir ainsi les compétences minimales pour assurer la sécurité dans l’eau au cours des 10 séances proposées. Les enfants pourront également effectuer le test « Sauv’Nage », agréé par l’Ecole Française de Natation et la FFN.

Le 16 septembre a également été l’occasion pour 70 enfants de CP, CE1, CE2 et CM1 de l’école de Sospel de profiter de cours de natation, encadrés par des maitres-nageurs certifiés par la FFN et titulaires d’un Brevet d’état des activités aquatiques et de la natation.

A noter que la piscine de plein air de Sospel était fermée depuis trois ans ; elle a été rouverte et entièrement rénovée cette année. Normalement accessible qu’en juillet et août, le bassin a été aménagé pour accueillir le projet « Sospel Natation Azur » en septembre. Dès 2023, la piscine pourra aussi accueillir des enfants pendant le mois de juin, accordant ainsi une plus grande portée à ce projet.