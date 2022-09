Mardi 20 septembre dernier, la Princesse a assisté à un double événement pour l’Union des Femmes Monégasques (UFM).

L’Union des Femmes Monégasquen présidée par Véronique de Millo Tarrazzani, a eu le plaisir de recevoir la Princesse Caroline qui n’est autre que la Présidente d’Honneur de l’association, pour l’inauguration de l’exposition « Les femmes squattent l’environnement ».

Celle-ci avaient lieu dans les locaux de l’UFM mardi 20 septembre en fin de journée, et a pour objectif de mettre en lumière les femmes qui œuvrent pour la protection de notre planète.

Pour l’occasion, la Princesse de Hanovre, avec le soutien du Comité pour la Promotion et la Protection des Droits des Femmes (dont Céline Cottalorda, la Déléguée interministielle pour la promotion et la protection des droits des femmes) a signé le Pacte National pour la Transition Energétique, en présence d’Officiels de la Principauté et de membres de la Mission pour la Transition Energétique.

Un beau coup de projecteur pour l’association déjà très active en Principauté.