Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se plaignent du bruit la nuit en Principauté. Certains réclament l’abaissement de la vitesse maximale à 30km/h, contre 50 km/h actuellement. Cette mesure est-elle envisageable ? La police nous répond.

Se réveiller en sursaut à trois heures du matin à cause d’un bruit de voiture ? C’est le quotidien de nombreux résidents la Principauté qui font part régulièrement de leurs mésaventures sur les réseaux sociaux. En effet, la police confirme qu’au 15 septembre 2022, 75 avis de contravention ont été établis depuis début janvier, pour « bruit causé sans nécessité ou à un défaut de précaution » la nuit (entre 22h00 et 06h00), à l’encontre de conducteurs.

Les secteurs géographiques les plus concernés sont d’abord ceux accueillant des voies de circulation utilisées pour le tracé du Grand Prix, à savoir : Larvotto/Portier, Monte Carlo/Casino et Condamine/Port, puis ceux accueillant des voies de circulation de traversée directes, comme le boulevard du Larvotto/Dorsale.

1/3 des contraventions pendant « Top Marques »

Sur les 75 contraventions, 29 (soit plus d’un tiers), ont été relevées entre le 8 et le 12 juin 2022, période durant laquelle se tient le salon « Top Marques ». Chaque année, à l’occasion de cette célébration dédiée au culte des supercars, des bolides sont saisis, malgré les avertissements du Gouvernement.

Tout le reste de l’année, la police est « omniprésente » de jour comme de nuit, assure Fabien Vachetta. Le Commandant principal de police précise que « de nombreux contrôles routiers sont effectués chaque nuit afin de dissuader les usagers de la route à enfreindre les règles ». À noter que des opérations spécifiques liées à ces infractions sont également mises en place.

Le 30 km/h, pas d’actualité

Si plusieurs villes de France ou de Suisse ont décidé de réduire la limitation de vitesse la nuit à 30 km/h, ce n’est pas une option envisagée à Monaco. « Circuler en ville à 50 km/h durant la nuit ne devrait pas occasionner des nuisances sonores plus importantes qu’en circulant à 30 km/h » explique le commandant, à condition de respecter les règles du Code de la route et du vivre ensemble, notamment en évitant des accélérations fortes et brusques.

Or, selon la méthode de calcul harmonisée au niveau européen CNOSSOS, une voiture émet en moyenne 3,7 décibels de moins si sa vitesse de circulation en régime stabilisé passe de 50 km/h à 30 km/h. À Paris, la généralisation du 30 km/h semble avoir porté ses fruits sur l’environnement sonore. De quoi, peut-être, faire changer d’avis la Principauté.