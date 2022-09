Dans la nuit de vendredi 9 au samedi 10 septembre, les secours ont été alertés par de nombreux appels pour un feu de broussaille à Roquebrune-Cap-Martin, à proximité de la résidence secondaire du Prince Albert II, la villa Roc Agel. Huit hectares sont partis en fumée.

Un incendie impressionnant a touché Roquebrune-Cap-Martin le week-end dernier, dans la nuit de vendredi à samedi. Le vent soufflait fort, ce qui a compliqué la tâche de la centaine de sapeurs-pompiers azuréens et monégasques sur place.

Avant de fixer le feu samedi matin à la suite d’une reconnaissance aérienne, ils ont procédé à l’évacuation de plusieurs maisons et d’un centre équestre, alors que le feu se dirigeait vers l’autoroute et Beausoleil. Six personnes au total ont été prises en charge dans une salle de la mairie de Roquebrune.

La résidence secondaire du Prince épargnée

Si les flammes ont parcouru huit hectares (principalement de végétation), la résidence secondaire du Prince n’a pas été touchée. Un dispositif de sapeurs-pompiers était présent dès le début de l’intervention, par prévention.

Samedi, une cinquantaine d’hommes était toujours sur les lieux pour traiter les lisières « dans un terrain très difficile d’accès » et éviter toute reprise de feu. L’hélicoptère bombardier a dû être déployé.

Sur l’A8, la circulation a été ralentie par la présence de véhicules de secours stationnés sur la voie de droite mais n’a pas été coupée.