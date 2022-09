La quatrième édition de l’événement aura lieu ce dimanche 18 septembre.

Si vous comptiez flâner du côté du Rocher ce dimanche matin, n’hésitez pas à vous rendre sur la Place de la Mairie. C’est là que sera donné, à 9h30 tapantes, le top départ de la quatrième promenade de fin d’été, entre la France et l’Italie, du Club Fiat 500 Monte-Carlo.

Le coup de drapeau sera d’ailleurs assuré par Mélanie Flachaire, conseillère municipale et pilote lors de la dernière édition du rallye Riviera Electric Challenge.

Les jolies petites voitures défileront tout d’abord dans certains lieux emblématiques de la Principauté, comme la Place du Palais et la Place du Casino. Elles seront escortées par les motos du Club Fiat 500 et du Maggioni Moto Club de Dolceaqua. C’est d’ailleurs dans cette ville italienne que le convoi s’arrêtera, après un parcours panoramique, qui passera par Sospel puis par Olivetta San Michele.

Fidèles à la devise mondiale des Fiat 500 d’époque « Slow Drive – Slow Food », les pilotes, pour certains venus de loin, termineront leur itinéraire par un déjeuner au restaurant La Vecchia, à Dolceacqua, où ils dégusteront les spécialités locales et rencontreront le maire Fulvio Gazzola.

« Comme chaque année, outre le plaisir de se retrouver avec nos petites voitures et de partager d’agréables moments avec tous les passionnés, nous combinons non seulement la découverte des spécialités gastronomiques et œnologiques de la région, mais aussi quelques moments d’enrichissement intellectuel, et je remercie le maire de Dolceacqua pour l’opportunité qui nous est donnée de nous ouvrir les portes de leur Château du XIIe siècle», a déclaré Massimo Peleson, Président du club Fiat 500 Monte-Carlo, dans un communiqué.