Le Colonel Ron Garan donnera cette conférence, qui affiche désormais complet, le 2 novembre prochain à Monaco. L’occasion de partager son parcours et ses anecdotes avec les aspirants astronautes, grands et petits.

Nous vous annoncions, le mois dernier, la venue prochaine du Colonel Ron Garan, astronaute pour la Nasa, à Monaco. C’est en effet au sein du One Monte-Carlo que l’astronaute donnera une conférence, le 2 novembre prochain, de 14 heures à 17 heures. L’occasion pour lui de s’adresser aux élèves de la Principauté, à l’initiative du résident monégasque Zsolt Szemerszkyn, fondateur du magazine Living in Monaco.

« Ça fait chaud au cœur de voir que la présentation pour les enfants affiche désormais complet. Ron a passé 178 jours dans l’espace et a accompli quatre sorties de vaisseau, alors c’est une occasion spéciale pour les plus jeunes de rencontrer un astronaute et de lui poser leurs questions », a déclaré Zsolt, conscient que l’apprentissage du monde spatial est très important dans l’éducation.

DR – Le Colonel Ron Garan

Après une brillante carrière, qui a fait du Colonel Ron Garan l’une des personnes les plus influentes au monde, ce père de trois enfants est à la fois astronaute pour la Nasa, pilote de chasse, pilote test, entrepreneur social, tout en œuvrant au sein d’organismes humanitaires.

Zsolt Szemerszky – DR

De son premier lancement dans l’espace, jusqu’à sa première sortie de vaisseau, la présentation interactive du Colonel donnera la sensation aux spectateurs de participer avec lui à ces voyages extraordinaires.

Le Colonel Garan décrira ce que l’on ressent lorsque l’on quitte la Terre pour la première fois, ou lorsque l’on voit toute la beauté de notre planète, une beauté que l’on n’aurait jamais soupçonnée.

Cette conférence, nommée Elevate Monte-Carlo, emmènera ses participants à des millions de kilomètres de notre planète, pour découvrir, aux côtés de Ron, tout ce que l’homme est capable de réaliser.

La conférence sera suivie d’un dîner concocté par le chef étoilé Marcel Ravin, au Blue Bay.