Le Colonel Ron Garan sera à Monaco le 2 novembre prochain.

C’est une rencontre qui risque d’en faire rêver plus d’un ! Le 2 novembre prochain, le Colonel Ron Garan, astronaute pour la NASA, sera à Monte-Carlo pour rencontrer les résidents et les élèves des écoles de la Principauté, et pour donner une passionnante conférence au cours de laquelle il partagera avec le public son parcours et ses anecdotes à propos de son métier et de ses expériences spatiales.

Un moment de partage et de découverte initié par le résident Zsolt Szemerszky, fondateur du prestigieux magazine Living in Monaco. « Mon but était de faire venir en Principauté de Monaco une voix authentique, qui peut à nouveau émerveiller. Quelqu’un qui a vraiment vécu dans une station spatiale. Beaucoup de gens et futurs touristes spatiaux s’intéressent à cette industrie, mais en apprendre davantage grâce à quelqu’un comme Ron, qui a passé 178 jours dans l’espace et qui a fait quatre trajets entre la Terre et l’espace, est une occasion spéciale » a-t-il déclaré.

Zsolt Szemerszky – DR

Cet événement se tiendra au One Monte-Carlo, de 14 heures à 17 heures. La conférence sera suivie d’un dîner de prestige, puisque les étoiles de l’espace se joindront à celles du chef Marcel Ravin, au Blue Bay.

Infos pratiques :