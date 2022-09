Il Colonnello Ron Garan sarà a Monaco il 2 novembre prossimo.

Un evento che farà sognare grandi e piccini: il 2 novembre prossimo, il Colonnello Ron Garan, astronauta della Nasa, sarà a Monte-Carlo per incontrare i monegaschi e gli alunni delle scuole del Principato. Terrà un’appassionante conferenza in cui condividerà con il pubblico il suo percorso professionale e alcuni aneddoti a proposito del suo lavoro e delle sue esperienze spaziali.

È Zsolt Szemerszky, residente monegasco e fondatore della prestigiosa rivista Living in Monaco, ad aver dato vita a questo momento di condivisione e di scoperta. “Il mio obiettivo era quello di invitare nel Principato di Monaco una voce autentica, che può nuovamente sorprendere. Qualcuno che abbia davvero vissuto in una stazione spaziale. Diverse persone e futuri turisti dello spazio sono interessati a questo settore, ma poter scoprire di più su questo mondo grazie a qualcuno come Ron, che ha trascorso 178 giorni nello spazio e che ha fatto quattro passeggiate spaziali, è davvero un’occasione unica” ha dichiarato.

Zsolt Szemerszky – DR

LEGGI ANCHE: Un rover Venturi presto sulla Luna e su Marte?

Questo evento si terrà presso One Monte-Carlo, dalle 14.00 alle 17.00. Dopo la conferenza, seguirà una cena di gala, dove le stelle dello spazio incontreranno quelle della cucina dello chef Marcel Ravin, al Blue Bay.

Informazioni pratiche: