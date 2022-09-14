Полковник Рон Гаран приезжает в Монако 2 ноября.

Кто не мечтает о такой встрече? 2 ноября в Монте-Карло приезжает астронавт из NASA, полковник Рон Гаран. Он встретится с резидентами и школьниками Княжества, а также проведет увлекательную конференцию, в ходе которой поделится с публикой своей карьерой и интересными историями из своей практики и опыта работы в космосе.

С инициативой этого познавательного мероприятия выступил резидент Княжества, Жолт Шемерский, основатель престижного журнала Living in Monaco. «Мне хотелось пригласить в Монако настоящего очевидца космоса, способного всех удивить. Кого-то, кто действительно жил на орбитальной станции. Многие интересуются космосом, в том числе будущие космические туристы, но узнать о нем от такого человека как Рон, который четырежды там был и провел на орбите в общей сложности 178 дней, это все-таки исключительная возможность», заявил Жолт Шемерский.

Жолт Шемерский – DR

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Мероприятие пройдет в One Monte-Carlo с 14:00 до 17:00. После конференции состоится престижный ужин, ведь звезды космоса сойдутся со звездами Мишлена, присвоенными ресторану Blue Bay и его шефу Марселю Равену.

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