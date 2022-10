La quatrième édition du Challenge Prince Héréditaire Jacques s’est tenue ce week-end au boulodrome Rainier III et au chapiteau de Fontvieille.

Près de 800 boulistes et 256 triplettes se sont affrontés tout au long du week-end à Monaco, au cours de la quatrième édition du concours international lancé en 2019 par la Fédération monégasque de boules.

Après les éliminations prématurées de certains favoris, comme la star italienne Diego Rizzi ou la triplette française Simon Cortes, Jean-Michel Puccinelli et Bryan Faurel, la sélection belge a petit à petit endossé le costume de favorite de l’épreuve.

Les Monégasques brillent à Majorque

Après un parcours admirable, les Belges se sont qualifiés pour la finale, où ils ont retrouvé Jean-Christophe Gimenez, Patrice Gregori et Philippe Roux. Au terme d’une partie haletante et d’une grande précision, Michael Masuy, Logan Baton et Kevin Mievis ont décroché la victoire (13-8) en Principauté pour la toute première fois.

Du côté monégasque, en l’absence des moins 18 et 23 ans qui étaient engagés aux championnats d’Europe à Majorque et qui ont décroché trois médailles de bronze, les locaux n’ont pas réussi à dépasser les 32e de finale de la compétition.

Après quatre éditions destinées aux triplettes, la compétition changera de format l’année prochaine et sera désormais réservée aux doublettes. De grands noms de la discipline devraient être présents.