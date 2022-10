Des discussions pour fédérer le groupe et parler affaires lors d’une conférence hybride.

Pour fédérer l’énorme empire qu’est l’easyGroup avec de nombreuses marques et secteurs couverts, Sir Stelios a organisé une réunion en distanciel via Zoom et en présentiel dans les locaux de sa fondation au quai Antoine 1er à Monaco.

LIRE AUSSI : La Fondation de Sir Stelios a réuni 340 000 euros pour l’environnement

Au total, plus de 100 personnes ont pu discuter, le 21 et 22 octobre dernier, des nouvelles marques nées et estampillées « easy », parmi lesquelles easyStorage, easyVoyages et easyMoney. Les discussions se sont aussi très vite tournées vers la protection de la marque face au vol de son nom. Évidemment, des conseils de développement d’entreprise ont été distillés tout au long de la rencontre.

Le prochain rendez-vous est donné en mai 2023. En attendant, il est possible de visionner une de leurs sessions en ligne sur easyGroup.