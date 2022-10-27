В ходе гибридной конференции пройдут дискуссии об объединении группы и о текущих делах.

Чтобы объединить огромную империю easyGroup с многочисленными марками и различными секторами, сэр Стелиос организовал удаленное совещание по Zoom и очное совещание в штаб-квартире своего фонда на набережной Антуана I в Монако.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Фонд сэра Стелиоса собрал 340 000 евро на защиту окружающей среды

21 и 22 октября около 100 человек приняло участие в дискуссиях о новых марках группы, среди которых easyStorage, easyVoyages и easyMoney. Дискуссии быстро перешли к вопросу о защите бренда от кражи его имени. Естественно, в течение всей встречи обсуждались предложения по развитию предприятия.

Следующая встреча – в мае 2023 года. А пока совещания можно посмотреть в сети на сайте easyGroup.