Una conferenza ibrida per riunire il gruppo e parlare di affari.

Per riunire l’enorme impero che è easyGroup, con i suoi numerosi marchi e settori, Sir Stelios ha organizzato un incontro a distanza, via Zoom, e di persona, nella sede della sua fondazione in Quai Antoine 1er a Monaco.

Il 21 e 22 ottobre, più di 100 persone hanno discusso dei nuovi marchi “easy”, tra cui easyStorage, easyVoyages e easyMoney. La discussione si è anche rapidamente spostata sul come proteggere il marchio da un furto di nome. Naturalmente, nel corso dell’incontro sono stati dispensati consigli per lo sviluppo del business.

Il prossimo incontro è previsto a maggio 2023. Nell’attesa, è possibile ascoltare una delle loro sessioni online su easyGroup.