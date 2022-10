Le sujet a été abordé vendredi 7 octobre dernier au cours d’une conférence organisée par l’Association des Entrepreneurs Italiens de la Principauté.

L’association a accueilli, dans le cadre luxueux du Fairmont Monte-Carlo, ses membres résidents ainsi qu’une délégation de jeunes entrepreneurs d’Italie, à l’occasion d’une conférence où l’attractivité de la Principauté de Monaco était au cœur des échanges.

Le Ministre d’Etat a ouvert cette rencontre en rappelant les spécificités monégasques, son modèle économique et social ainsi que l’apport essentiel des résidents et des investisseurs étrangers. Pierre Dartout est également revenu sur la gestion de la crise sanitaire en évoquant le soutien majeur apporté par l’Etat qui a accompagné au plus près les entreprises de la Principauté.

Jean Castellini a ensuite pris la parole. L’occasion pour le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie de mettre en avant les opportunités que représente Monaco pour les entreprises qui s’y installent.