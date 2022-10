L’entraîneur de l’AS Monaco était présent ce mercredi soir en conférence de presse aux côtés de Mohamed Camara à la veille du match de Ligue Europa face à Trabzonspor.

L’enjeu de la rencontre

« Il ne faut pas penser à tous les scénarios possibles. Il reste trois matchs à disputer dans ce groupe et on va tout faire pour les gagner. Trabzonspor est une belle équipe, avec beaucoup de bons joueurs, avec beaucoup d’expérience pour certains. Ils sont champions de Turquie, ce n’est pas rien. Nous avons joué seulement dix minutes à onze contre onze lors du dernier match. Il faudra être bon dans les phases avec et sans ballon. Il est important de prendre des points ici. »

L’ambiance au stade

« C’est une bonne chose que les supporters ne puissent pas entrer sur le terrain (sourire). On s’attend à disputer cette rencontre dans un stade plein, dans une ambiance très chaude. Les supporters ont beaucoup de passion pour leur équipe. Mais nous aimons ces ambiances. C’est le rêve de tous les petits. »

À domicile, l’AS Monaco s’était imposée 3-1 avec un doublé de Wissam Ben Yedder/©AS Monaco

La concurrence au sein du groupe

« Je vois l’équipe progresser de semaine en semaine. Tout le monde pousse beaucoup à l’entraînement. Je vois de plus en plus de titulaires. Les automatismes sont plus présents et pas seulement avec les joueurs qui débutent. Je ne vois pas de différence entre ceux qui débutent et ceux qui entrent en cours de jeu. En attaque, nous avons la chance de pouvoir compter sur quatre attaquants qui sont tous complémentaires et qui peuvent former des duos différents. Cela va être intéressant pour les prochaines semaines avec beaucoup, beaucoup de matchs. »

Mohamed Camara : « Avec Youssouf (Fofana), on s’entend trop bien ! C’est mon ami, on rigole beaucoup tous les deux. Il a un cœur immense. On se comprend parfaitement sur le terrain. Le groupe est très soudé et on a envie de se donner à fond pour le club.»

