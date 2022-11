Du 21 au 27 novembre, les résidents et monégasques sont invités à participer à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

Pour la 4ème année consécutive, la Direction de l’Environnement a inscrit la Principauté à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). Pour cette édition 2022, le thème est le suivant : « Textiles circulaires et durables », accompagné du slogan « Les déchets, c’est démodé » !.

Voici cinq initiatives, autour de l’évènement, proposées en Principauté cette semaine.

1. Collecte de sous-vêtements

Le saviez-vous ? Les sous-vêtements regorgent de produits et composants réutilisable tels que la dentelle ou encore le bonnet de soutien-gorge. La Direction de l’Environnement a installé un container dans la galerie commerciale de Fontvieille. Du 21 au 25 novembre, les sous-vêtements dont vous ne voulez plus peuvent y être déposés. Veillez à ne donner que des pièces propres !

2. Collecte solidaire de vêtements de travail

La Mairie de Monaco organise cette collecte à destination de l’association La Cravate Solidaire. Cette dernière lutte pour la réinsertion des personnes en difficultés en les préparant aux entretiens d’embauche. Pour cela, l’association fournit également des tenues adéquates, c’est pourquoi les costumes, tailleurs, chemises et chemisiers sont les bienvenus dans cette collecte. Rendez-vous au Marché de la Condamine jeudi 24 novembre, entre 9h et 12h.

3. Le Musée Océanographique se mobilise

Le Musée Océanographique de Monaco recevra, jeudi 24 novembre, cinq établissements scolaires. Toute la journée, les classes se mesureront à différents challenges : créer un modèle de vêtement à partir de vêtements usagés, mettre en avant la démarche écoresponsable d’un vêtement dans de courtes vidéos et un quiz sur la mode responsable. Les élèves profiteront même d’un déjeuner anti-gaspi réalisé par des chefs exerçant à Monaco.

Les deux prochaines initiatives concerneront le samedi 26 novembre, journée du textile durable.

4. Une grande braderie !

De 9h à 16h, la Maison des Associations et son parvis accueilleront une braderie textile. Des vêtements à petit prix mais également la présence d’une couturière qui pourra réaliser de petites réparations sur vos différentes pièces. Des stands et des ateliers seront également à retrouver.

5. Vente et collecte de vêtements pour les enfants

À la Maison des Associations et sur son parvis, l’association Entreparents collectera et revendra et des vêtements pour bébé et enfants âgés de 0 à 6 ans. Johanna Damar-Flores, créatrice de l’association, a profité de la conférence de ce lundi pour rappeler que le marché des vêtements pour enfants était « l’un des plus polluants lorsque l’on parle de textile ». L’argent récolté financera les activités de l’association Entreparents et les vêtements invendus iront à La Croix-Rouge Monégasque et Mission Enfance.

De nombreuses initiatives supplémentaires sont à retrouver sur la page Facebook de la SERD.