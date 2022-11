Le Président de l’AS Monaco a été élu ce mercredi lors de l’Assemblée Générale de la LFP, aux côtés également de Joseph Oughourlian, Président du RC Lens.

Le club de la Principauté était représenté au sein de la Ligue de Football Professionnelle (LFP) par Oleg Petrov, le Vice-président de l’AS Monaco. Mais depuis ce mercredi, Dmitri Rybolovlev a officiellement rejoint le Conseil d’Administration de la LFP.

Avec le Président de l’AS Monaco et celui du RC Lens en plus, le Conseil d’Administration de la LFP se compose désormais de Nasser al-Khelaïfi (Paris Saint-Germain), Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims), Jacques-Henri Eyraud (Olympique de Marseille), Loïc Ferry (FC Lorient), Jean-Pierre Rivère (OGC Nice) et Waldemar Kita (FC Nantes).

Pour rappel, l’Assemblée générale permet de modifier les statuts de la Ligue. Elle est également compétente pour procéder à la répartition des droits TV entre la Ligue 1 et la Ligue 2, procéder aux changements de format des compétitions, procéder à l’élection des membres du Conseil d’Administration et du président de la Ligue. Elle est aussi compétente pour adopter le règlement intérieur de la LFP.

Président de l’AS Monaco depuis 2011, c’est la première fois que Dmitri Rybolovlev sera lui-même membre du Conseil d’Administration de la LFP.