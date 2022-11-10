В среду, на генеральной ассамблее Профессиональной футбольной лиги Франции, президент ФК «Монако» был выбран в административный совет вместе с президентом ФК «Ланс» Жозефом Угурляном.

Ранее представителем клуба из Княжества в Лиге был вице-президент ФК «Монако» Олег Петров. В среду Дмитрий Рыболовлев официально вошел в административный совет Профессиональной футбольной лиги Франции.

Президенты «Монако» и «Ланса» в административном совете присоединились к следующим представителям клубов Лиги 1: Нассеру Аль-Хелаифи (ПСЖ), Жан-Пьеру Кайо («Реймс»), Жаку-Анри Эйро («Олимпик Марсель»), Лоику Ферри («Лорьян»), Жан-Пьеру Ривьеру («Ницца») и Вальдемару Кита («Нант»).

Напомним, что генеральная ассамблея имеет право изменять устав Лиги. Она также может распределять права на трансляцию матчей между первой и второй лигой чемпионата Франции, изменять формат соревнований, проводить выборы в административный совет, а также выбирать президента Лиги. Кроме того, ассамблея принимает внутренние правила Профессиональной футбольной лиги.

Дмитрий Рыболовлев, президент ФК «Монако» с 2011 года, впервые вошел в административный совет Профессиональной футбольной лиги Франции.