L’ouvrage fait partie des outils d’attractivité de la Place financière monégasque en présentant des chiffres clés pour les professionnels.

La semaine dernière, l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF) était fière de présenter sa troisième édition de la revue Monaco For Finance, portant principalement sur le « Le numérique, facteur de résilience » et « Monaco champion de l’impact investment ». Pour l’occasion, le Président de l’association, Etienne Franzi, a salué la résilience de la place financière monégasque, notamment au vu de l’excellent PIB 2021.

Des membres prestigieux du Gouvernement ont assisté au lancement tels que Brigitte Boccone-Pages, Présidente du Conseil National, Jean Castellini, Ministre des Finances et de l’Economie ou encore Balthazar Seydoux, Vice-Président du Conseil National et Président de la Commission des Finances et de l’Economie.

Après avoir présenté la nouvelle revue, Etienne Franzi a laissé la parole à Jean Castellini. Ce dernier a souligné la qualité des relations entre les pouvoirs publics et les professionnelles de la finance et a annoncé la création de l’Association Monégasque de la Finance Durable (AMFID).

Enfin, Gérald Mathieu, Président de la Commission de Promotion de la Place financière de l’AMAF, a déclaré vouloir faire de la Place financière, l’un des atouts majeurs pour l’attractivité monégasque en 2023.