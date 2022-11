Le sociétaire du Y.C.M. a annoncé son abandon en Rhum Multi à cause d’une déchirure dans sa grand-voile. C’était la toute première participation d’Oren Nataf (Rayon Vert) à la Route du Rhum. Boris Herrmann (Malizia-Seaexplorer), lui, figure toujours dans le paquet de tête dans la catégorie IMOCA.

« On a empanné juste avant de larguer les équipiers et la voile s’est déchirée en deux, a-t-il décrit. On ne sait pas trop pourquoi. Elle avait trois ans et n’était pourtant pas en mauvais état.»

LIRE AUSSI : Route du Rhum 2022 : Le Yacht Club de Monaco à l’honneur avec Oren Nataf et Boris Herrmann

Rentré au port de Saint-Malo mercredi après-midi quelques heures seulement après le coup d’envoi de la 12e édition de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe, le marin amateur n’a pas eu l’occasion de terminer la prestigieuse course comme il en rêvait.

Boris Herrmann à la lutte en IMOCA

« On a étudié toutes les solutions possibles avec Sidney Gavignet, qui m’a accompagné sur cette course. On aurait pu faire réparer la grand-voile, mais je ne suis pas un marin confirmé et ça n’aurait pas été raisonnable de repartir au large avec une voile qui n’est pas sûre à 100% et qui peut recasser. La voile est un sport mécanique. Je tiens à remercier toute l’équipe qui m’a aidé. On reviendra plus fort dans quatre ans. »

LIRE AUSSI : La Team Malizia de Boris Herrmann met à l’eau son dernier bateau de course

De son côté, Boris Herrmann a passé la première nuit dans le paquet de tête, mettant le cap au Sud dès le passage de l’île d’Ouessant. 3 543 milles nautiques séparent Saint-Malo de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avec différents points de passage mythiques tels que le Cap Finistère, considérée comme la porte de sortie du golfe de Gascogne.