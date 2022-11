Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum, course transatlantique en solitaire à destination de la Guadeloupe, sera donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo (France). Les 138 marins n’ont plus que quelques jours pour peaufiner leurs derniers réglages.

Parmi eux, deux sociétaires du Yacht Club de Monaco seront au départ. Le Français Oren Nataf, avec son trimaran Rayon Vert (classe Rhum Multi) et l’Allemand Boris Herrmann, à la barre de son IMOCA Malizia – Seaexplorer.

« C’est pour nous une grande fierté de voir deux de nos membres engagés dans cette prestigieuse course transatlantique en solitaire, créée en 1978 et organisée tous les quatre ans, a confié dans un communiqué Pierre Casiraghi, Vice-Président du Yacht Club de Monaco.

Boris Herrmann, un premier gros test pour Malizia-Seaexplorer

Tous deux ont une approche différente. Oren, un amateur, qui va vivre sa première transatlantique en solo et Boris, un skipper professionnel, qui va disputer son deuxième Rhum. Deux personnalités différentes mais animées d’une passion commune, avec la volonté de parcourir en solo les 3.543 milles nautiques du parcours et réaliser ainsi leur rêve. »

©Yacht Club de Monaco

Vainqueur du championnat IMOCA 2018/2020, Boris Herrmann (41 ans), aux côtés de Pierre Casiraghi, également fondateur de la Team Malizia, a décidé de poursuivre l’aventure IMOCA dans une campagne de cinq ans à bord d’une nouvelle monture, Malizia-Seaexplorer.

C’est la deuxième Route du Rhum pour le skipper allemand après une cinquième place en 2018. Il s’agira ainsi du premier véritable test pour Malizia-Seaexplorer. « Avec les architectes de VPLP, nous avons choisi des lignes de coque plus douces et plus rondes et une proue incurvée, explique le cinquième du dernier Vendée Globe. Nous avons également rendu le bateau encore plus solide que le précédent et avons complètement repensé l’ergonomie et l’espace de vie. »

Oren Nataf, tout sa première, le plaisir avant tout

De son côté, Oren Nataf (50 ans) disputera sa toute première Route du Rhum. « Dès qu’il est question de passion, on se prend au jeu et effectivement c’est mieux de terminer devant que derrière. Mon objectif premier est d’emmener Rayon vert aux Antilles, en réalisant une course « propre » et en me faisant plaisir, a confié celui qui a mis depuis trois ans toute son énergie dans la préparation de ce projet.

Le plateau dans notre catégorie (Classe Rhum « Multi », ndlr) est particulièrement relevé cette année, avec la présence de figures emblématiques de la voile océanique, telles que Philippe Poupon, Roland Jourdain ou encore Marc Guillemot. »

©Yacht Club de Monaco

Pour mener à bien son rêve, Oren Nataf s’est s’entouré avec sérieux de François Séruzier pour gérer le projet, Jean Saucet, préparateur de son Pulsar 50 et de Sidney Gavinet, son coach, avec lequel il a remporté au scratch la Drheam Cup le 19 juillet dernier.

« Tous nos vœux accompagnent Oren et Boris, qui sont de véritables ambassadeurs pour notre Club et qui portent nos valeurs sportives avec pour ambition de susciter des vocations auprès des plus jeunes, a déclaré Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Yacht Club de Monaco. Leur engagement s’inscrit dans notre démarche « Monaco, Capital of Advanced Yachting. »