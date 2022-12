A Paris, le MEB noue un partenariat et fait rayonner Monaco

La mission économique a été couronnée de succès avec la signature d'une convention de partenariat avec la CCI.

Le Monaco Economic Board (MEB) était la semaine dernière en déplacement à Paris. Il était accompagné d'une vingtaine d'entreprises monégasques pour une visite de trois jours, du 13 au 15 décembre.

Pour l'occasion, le MEB et sa délégation d'entreprises monégasques ont noué des contacts et des relations économiques avec les entreprises françaises lors de rendez-vous d'affaires spécialisés. Le numérique était particulièrement représenté avec notamment le Métavers, le Web3, la blockchain et les NFTs.

Dans ce contexte, Boris Kesler Fasano, le PDG de Mainbot et de NFT Factory a présenté son Winkyverse. Un univers utopique et immersif plongeant les visiteurs sur Terre dans 3 000 ans. Toujours pour découvrir les innovations technologiques produites à Paris, la délégation est allée visiter la Station F : un gigantesque campus fondé par Xavier Niel réunissant sous le même toit environ 1 000 start-ups.

Une convention de partenariat à la clé

Lors du forum économique organisé en collaboration avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI) de la région Paris Île-de-France, Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du MEB et Stéphane Fratacci, Directeur Général Exécutif du MEB, ont chacun présenté les atouts économiques de leur territoire.

Chacun a ainsi pu appréhender les possibilités d'échanges et de collaboration. Guillaume Rose et Marie-Christine Oghly, Présidente du Comité International de la CCI, ont ensuite signé une convention de partenariat.

© Florence Bonny / MEB

Pour terminer le voyage en beauté, la délégation a assisté à la représentation de Lakmé donnée par l'Opéra de Monte-Carlo en collaboration avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le chœur de l'Opéra.