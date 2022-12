La banque CFM Indosuez et l’Institut océanographique renouvellent leur partenariat

Plus de 350 000€ ont déjà été reversés à l'Institut océanographique pour l'aider à réaliser ses différentes actions.

La durée de l'alliance se rallonge. Mathieu Ferragut, Directeur Général de CFM Indosuez, et Robert Calcagno, Directeur Général de l'Institut océanographique, ont signé la semaine dernière un nouveau partenariat pour une durée de trois ans supplémentaires. En s'associant, l'Institut océanographique met ses connaissances à disposition de la banque qui, elle, investit dans des projets durables en soutenant l'économie et la finance bleues.

En parallèle, la banque s'engage à compléter les dons réalisés par ses clients à travers son offre de finance bleue. Ainsi, en 2021, 171 000€ ont été reversés à l'Institut et 186 000€ en 2022. Deux sommes conséquentes qui ont aidé le programme Mission Polaire et ses actions en faveur de la préservation des océans et des écosystèmes marins.

La sensibilisation, un volet-clé du partenariat

Au-delà de l'aspect financier, le partenariat vise aussi à sensibiliser les clients et les collaborateurs de la banque en leur offrant des conférences dédiées et des visites privées du Musée océanographique. Des journées solidaires seront également organisées pour qu'ils puissent participer aux projets menés par l'Institut.

« L'Institut océanographique et CFM Indosuez partagent une ambition commune, celle d’un avenir plus durable pour la planète et l’Océan. Nous nous réjouissons de la poursuite de ce partenariat privilégié, pour son précieux apport financier et l’engagement opérationnel de ses collaborateurs dans nos projets. Le soutien de CFM Indosuez est primordial pour déployer une action et une mobilisation collectives toujours plus fortes », a expliqué Robert Calcagno.