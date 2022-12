« Monaco Finance Durable » : un environnement et une économie durable en Principauté

Le premier forum lié à l'initiative lancée en 2021 s'est tenu ce mercredi.

« La finance durable, c’est le prolongement d’un certain nombre d’actions et d’engagements que notre Souverain a pris en matière de protection de l’environnement dans le domaine financier », expliquait Jean Castellini en mars 2021. Un an et demi plus tard, le premier forum « Monaco Finance Durable » a eu lieu au Novotel de Monte-Carlo, en présence d'entreprises et d'entités monégasques.

Le traditionnel discours d'ouverture, mené par Jean Castellini, a mis l’accent sur la stratégie d’investissement du Fonds de Réserve Constitutionnel dans le domaine de la transition énergétique. A également été évoqué l’initiative conjointe avec l’Association Monégasque des Activités Financières qui s’est traduite par la création de l’Association Monégasque pour la Finance Durable.

Concrètement, ces transitions veulent mener à une économie locale plus « durable », via la création d’entreprises, d'emplois et la facilitation du maintien de l’innovation en Principauté.

Diverses startups ont ensuite présenté leurs créations. « Oghji », qui a pour vocation de créer des tableaux électriques digitaux, connectés et éco-responsables ou encore « Onyx », qui réalise des verres photovoltaïques, notamment installés sur les toits de la villa Florestine.