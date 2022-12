Cocktail d’hiver du Yacht Club : accueil des nouveaux membres et remise de prix en présence du Prince Albert II

Pierrik Devic est le grand vainqueur du YCM Awards - Trophée Crédit Suisse 2022.

Le traditionnel cocktail d'hiver du Yacht Club Monaco (YCM) avait lieu ce mercredi 21 décembre. Comme à l'accoutumée, l'évènement a permis de célébrer l'intronisation des nouveaux membres et de récompenser les meilleurs régatiers.

« C'est un plaisir d'accueillir les nouveaux membres dans notre communauté et c'est un moment important car nos membres contribuent à diffuser les valeurs du Club ainsi que notre responsabilité à lutter contre le changement climatique et à soutenir la préservation des océans », a déclaré le Prince Albert II, également Président du YCM.

Le Souverain était aussi accompagné par le Ministre d'Etat Pierre Dartout et a profité de l'évènement pour remettre une nouvelle distinction sous forme de chevron aux lauréats des précédents YCM Awards. Ainsi, Dan Meyers, Igor Simčič, Vladimir Prosikhin, Pierre Casiraghi, Kostia Belkin, Giangiacomo Serena di Lapigio et Guido Miani ont chacun reçu une médaille en or, argent ou bronze.

Une fin de saison en apothéose pour les sociétaires du Yacht Club de Monaco

Pierrik Devic récompensé, Noah Garcia star en devenir

Pour rappel, le YCM Awards - Trophée Crédit Suisse a été créé en 2005 pour féliciter la régularité des performances des membres participants aux différentes courses.

Cette année, le grand vainqueur n'est autre que Pierrik Devic, vice-champion du monde de J/70. « C’est très émouvant de recevoir cet Award. Cette récompense, je la dédie à mon équipage sans qui je n’aurais pas gagné. (...) On est avant tout des bons copains qui voulons se faire plaisir sur l’eau. C’est juste magique », s'est exprimé Pierrik Devic. Il était nominé pour la première fois aux côtés de Nico Poons, Joost Schuijff, Giangiacomo Serena di Lapigio, Vladimir Prosikhin et Leonardo Ferragamo.

La soirée a également été l'occasion de distinguer la nouvelle génération de régatiers, et notamment Noah Garcia qui décroche sa deuxième timbale pour son titre de champion de France en ILCA 4.