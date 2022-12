Créateurs de contenus et joueurs du Groupe Élite font le show lors du eToro Football on the Rock

L’AS Monaco a organisé ce jeudi au Centre de Performance de la Turbie le eToro Football on the Rock, opposant deux sélections mêlant créateurs de contenus et joueurs du Groupe Élite.

Au terme d’un match serré et spectaculaire, c’est la team #ForYou qui s’est imposée face à la team #LaDiagonale (11-10) sous les yeux d’un certain Gaël Monfils, présent sur le bord de la pelouse. Céline Dept a elle été élue MVP de la rencontre.

Romain Boisaubert/Monaco Tribune

