Jean-Claude Blanc (Paris Saint-Germain) rejoint la galaxie INEOS

Le groupe britannique de Jim Ratcliffe a annoncé l'arrivée en tant que PDG d'INEOS Sport de celui qui est depuis près de onze ans directeur général du Paris Saint-Germain.

Fort d'une grande expérience qui lui a permis d'acquérir une expertise presque sans égal dans le milieu du sport, Jean-Claude Blanc (59 ans) prendra ses nouvelles fonctions à partir de février 2023.

"Je suis ravi d'accueillir Jean Claude en tant que PDG d'INEOS Sport avec ses nombreuses années d'expérience dans différents sports, a déclaré Jim Ratcliffe dans un communiqué.

Ancien directeur général d'ASO et de la FFT

Nous avons de grandes ambitions pour toutes nos équipes sportives, avec une ambition particulière d'élever nos standards dans le football et Jean-Claude apportera un flair entrepreneurial et innovant à toutes nos équipes."

Ancien directeur général d'Amaury Sport Organisation (Tour de France, Paris-Nice, Dakar...) et de la Fédération Française de Tennis, le natif de Chambéry supervisera l'ensemble du portefeuille sportif d'INEOS, couvrant le football, la Formule 1, la voile, le cyclisme, le rugby et la course à pied.

Il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford, qui se concentrera sur la gestion des performances de classe mondiale.

Faire d'INEOS un groupe sportif mondial

Jean-Claude Blanc sera en charge du développement d'installations dédiées de pointe pour chacune des équipes détenues par INEOS, du développement de leurs plans d'affaires et de la croissance de leurs marques mondiales, avec l'ambition de créer un groupe sportif mondial.

"Je suis très honoré et fier de rejoindre Jim Ratcliffe et son impressionnante équipe de direction d'INEOS, a-t-il confié. Je suis impatient de contribuer à la construction et au développement de tous les actifs sportifs d'INEOS et de guider, avec le conseil d'administration d'INEOS Sport, chacune des équipes sportives existantes vers un succès encore plus grand."