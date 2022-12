Just For You : des expériences à vivre uniques pour les clients de l’Hôtel Métropole

Mariage sous l'eau, visite du Musée Océanographique de nuit, l'Hôtel Métropole tire son épingle du jeu.

Avec la fin de la crise sanitaire, l'Hôtel Métropole s'essaie à de nouveaux services. Des services ultra personnalisés exclusifs à ses clients pour leur faire vivre un véritable rêve éveillé.

Avec Just For You, le Métropole propose une sélection d'activités inoubliables, régulièrement renouvelées et qui seront impossibles à pratiquer en dehors de l'Hôtel Métropole. « On veut offrir à notre clientèle qui réside à l'hôtel ce qu'ils ne peuvent pas acheter » précisait Serge Ethuin, Directeur Général du Métropole au micro de Monaco Info.

Pour son lancement, Serge Ethuin détaille deux expériences émotionnelles inoubliables : « On réouvre le musée Océanographique la nuit pour redécouvrir le musée dans toute la magie qu'il peut dégager la nuit. On peut célébrer son mariage sous l'eau dans la baie méditerranéenne de la Principauté. »

Autre activité proposée, un portrait inédit sous forme de tableau créé par l'artiste David Djiango. Un petit souvenir original de son passage à Monaco, tout à fait appréciable.