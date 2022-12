Just for you: esperienze uniche riservate agli ospiti dell’Hotel Métropole

Tra matrimoni subacquei e visite notturne al Museo Oceanografico, l'Hotel Métropole punta alle stelle.

Con la fine della crisi sanitaria, l'Hotel Métropole sperimenta nuovi servizi: attività esclusive ultra-personalizzate per far vivere ai suoi clienti un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Con Just For You, il Métropole offre una serie di esperienze indimenticabili, rinnovate periodicamente, che sarebbero impossibili da fare al di fuori dell'Hotel. "Vogliamo offrire ai nostri ospiti ciò che non possono comprare", ha dichiarato Serge Ethuin, Direttore Generale del Métropole, ai microfoni di Monaco Info.

Per il lancio del nuovo servizio, Serge Ethuin svela due esperienze indimenticabili: "Apriremo il Museo Oceanografico di notte per riscoprirlo in tutta la sua magia notturna, e potrete celebrare il vostro matrimonio sott'acqua nella baia mediterranea del Principato."

Un'altra esperienza proposta è un ritratto originale dipinto dall'artista David Djiango: un souvenir unico nel suo genere per ricordare la propria vacanza a Monaco.