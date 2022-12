Just For You: уникальные предложения для гостей отеля Métropole

Свадьба под водой, ночное посещение Океанографического музея (Musée Océanographique) – кажется, Hôtel Métropole выбивается в явные лидеры по качеству идей!

С окончанием кризиса в области здравоохранения Hôtel Métropole пробует себя на новом поприще. Гостям отеля предлагаются уникальные услуги, разработанные с учётом их личных вкусов и интересов, чтобы сделать их мечты явью.

С программой Just For You («Только для Вас») отель Métropole предлагает целый список незабываемых событий, которые регулярно обновляются и которые просто недоступны вне отеля Métropole. «Мы хотим предложить гостям нашего отеля нечто, что нельзя куприть за деньги», — объяснил изданию Monaco Info генеральный менеджер отеля Métropole Серж Этуен (Serge Ethuin).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отель Métropole вошел в десятку лучших отелей Франции и Монако

По случаю запуска новой программы Серж Этуен рассказал о двух предложениях, которые подарят владельцу незабываемый эмоциональный опыт: «Мы вновь открываем Океанографический музей ночью, чтобы позволить гостям ощутить магию этого места в ночное время. Вы также можете отпраздновать свою свадьбу под водой в заливе Средиземного моря в Монако».

Ещё одним незабываемым опытом может стать оригиналый портрет кисти художника Давида Джианго (David Djiango): небольшой, но неповторимый ценный сувенир о посещении Монако.