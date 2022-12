La Jeune Chambre Economique de Monaco remet ses trois prix à des entreprises nouvelles et innovantes

De nombreuses personnalités du Gouvernement ont participé à la remise des trophées pour rencontrer et féliciter les entreprises lauréates.

Trois nouvelles entreprises ont été mises sur le devant de la scène. La semaine dernière, jeudi 1er décembre, se tenait le 27ème concours de création d'entreprise organisé par la Jeune Chambre Economique de Monaco (JCEM).

Pour l'occasion, le Ministre d'Etat Pierre Dartout, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des finances et de l'économie Jean Castellini, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'intérieur Patrice Cellario, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des affaires sociales et de la santé Christophe Robino et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'équipement Céline Caron-Dagioni ont tous fait le déplacement.

Les trois entreprises lauréates se sont vu remettre un trophée ainsi qu'un chèque pour accompagner leur lancement :