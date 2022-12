Monaco souhaite créer une Académie de la Mer

La Région Provence Alpes-Côte d'Azur s'engage aux côtés de la Principauté dans ce projet.

Le Prince Albert de Monaco a exposé les contours de cette initiative éducative : la création d’une plateforme d’enseignement, en langue française, du droit de la mer, de la géopolitique des mers et océans, ainsi que des problématiques d’ordre environnemental. Un projet présenté par le Souverain au président de la Région Sud, Renaud Muselier, lors de la dernière édition de Méditerranée du Futur, le 6 décembre dernier.

"S’il est un Etat méditerranéen qui a de l’avance dans le domaine maritime, c’est bien la Principauté de Monaco !(....) Je serai donc présent en mars prochain à Monaco, à l’occasion de la Semaine des Océans, afin de présenter les contours de cet engagement régional aux côtés de la Principauté" a réagi ce dernier, à l'issue de l'entretien.

"L’Académie de la Mer me paraît pleinement en phase avec la thématique de la « Méditerranée du futur ». Je ne peux que me féliciter de voir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur adhérer à ce projet dont l’intérêt est à apprécier à l’aune des défis auxquels la Méditerranée, comme toutes les autres mers et océans, aura à faire face dans l’avenir " s'est réjoui le Prince Albert II.