Sir Ernst : la beauté de l’Antarctique en images

Ce livre, écrit notamment par deux Monégasques, présente de très belles photos d'une expédition hors du commun dans le pôle Sud.

« Il était une fois 4 marins, un voilier nommé Sir Ernst, le rêve de rejoindre le continent blanc à la voile....et l'envie de partager et de rendre utile cette expérience unique ! » Voilà ce que l'on peut lire à propos du livre Sir Ernst. Un récit, richement illustré de photographies, écrit notamment par les Monégasques François Miribel et Fabrice Papazian.

Tous deux sont partis, en 2021, à bord du voilier Sir Ernst aux côtés de Hervé Perrin (également coauteur) et de Noël Mariot. Les quatre amis ont quitté les rivages méditerranéens en 2021 pour atteindre, en 2022, l'Antarctique, par 67° sud, la baie Marguerite, dans le sillage des pionniers. Dans cet ouvrage, préfacé par le Prince Albert II : de superbes photographies, mais également des extraits du journal de bord et des citations des pionniers Charcot et Shackleton.

DR

Monaco, acteur majeur dans la préservation des régions polaires

Comme le relate Monaco Matin, François Miribel et Fabrice Papazian, tous deux membres du Yacht Club de Monaco, ont présenté leur ouvrage au sein du Club le 21 décembre dernier. L'ouvrage Sir Ernst, plus qu'un voilier en Antarctique est en vente au prix de 42 euros. A noter que 10% des recettes sont reversés à la recherche contre le cancer de l'enfant.

Vous pouvez aussi découvrir le périple de ces quatre aventuriers grâce aux vidéos qu'ils ont postées sur leur chaîne Youtube :