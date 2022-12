Tout savoir avant l’édition 2023 de la U Giru de Natale

La célèbre course organisée par l'Association Sportive de la Sûreté Publique (ASSP) revient cette année pour une 28e édition qui s'annonce passionnante.

Après un retour en fanfare l'année dernière avec près de 1250 participants au départ, l'U Giru de Natale s'apprête cette année encore à faire vibrer le coeur des Monégasques.

Avec déjà plus de 1000 participants inscrits, la course de Noël n'a rien perdu de sa superbe et semble toujours aussi populaire.

Des dossards encore disponibles

Avec un parcours séduisant, adapté à tous et reprenant les célèbres courbes du Grand Prix de Monaco, l'U Giru de Natale offrira cette année 2270 euros de primes et de dotations.

Tous les participant(e)s repartiront avec un tee-shirt technique, alors que l’association Semeurs d’Espoir Monaco sera présente pour collecter baskets et joggings au profit des plus démunis.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce vendredi 9 décembre, sous réserve de dossards disponibles. Les retraits des dossards se feront samedi de 10h à 17h et dimanche de 08h à 09h45 sur le port Hercule.