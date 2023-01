Alerte emploi : 200 postes à pourvoir à l’hôtel Fairmont Monte-Carlo

Une grande journée de recrutement est prévue jeudi 9 février prochain en vue de la saison estivale.

C’est un des hôtels les plus mythiques de la Principauté, notamment parce qu’il est situé sur le célèbre virage du Grand Prix de Monaco, celui considéré comme le plus lent du circuit et il est difficile à doubler. À deux pas de la Place du Casino, cet établissement étoilé est composé de près de 600 chambres et résidences ainsi que du Nobu – restaurant à la renommée internationale – d’un lounge baptisé Horizon, d’un spa, d’un centre de fitness, d’une piscine chauffée et de boutiques de luxe.

© Fairmont Monte-Carlo via Facebook

En renfort pour la haute saison et afin de satisfaire au mieux la clientèle du monde entier, le Fairmont s’apprête à recruter 200 personnes dans l’hôtellerie et la restauration mais également dans la vente, l’esthétique, le soin, l’entretien ou le service.

Une expérience qui plongera les nouvelles recrues « dans l’incroyable effervescence qui règne dans la Principauté avec tous ses rendez-vous comme le Grand Prix, le Rolex Monte-Carlo Masters ou encore le Monaco Yacht Show », indique la communication de l’hôtel. Ça vous fait rêver ? Alors notez bien, le rendez-vous est donné le jeudi 9 février prochain de 9 heures à 18 heures.

La liste des métiers et toutes les informations sont disponibles via ce lien ou par mail à fmc.recrutement@fairmont.com